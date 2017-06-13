大公网：湖南省肿瘤医院温暖上演“朗读者”

2017-06-13 湖南省肿瘤医院

大公网长沙6月9日讯 （记者李丽娜 通讯员黄旭芬 彭璐）9日，一场以“朗读心灵告白，诵出生命希望”为主题的心灵音乐朗诵会，在湖南省肿瘤医院优雅启幕。湖南省肿瘤医院党委副书记、心灵关怀负责人刘晓红带领医患齐聚一堂，用声音抒发情感，用文字展现生命，通过朗读让大家感受到净化心灵的力量。

9日，一场以“朗读心灵告白，诵出生命希望”为主题的心灵音乐朗诵会，在湖南省肿瘤医院优雅启幕。

据了解，本次心灵音乐朗诵会由湖南省肿瘤医院临床心灵关怀部与中南大学湘雅医学院联合举办。湖南省肿瘤医院党委副书记刘晓红、纪检书记汤清波、中南大学湘雅医学院教务办主任殷朝阳共同朗诵了鲁迅的《朝花夕拾》，以此来歌颂生命的美好，引导大家积极面对生命中的每一天。

在音乐朗诵会上，临床心灵关怀师、在校医学生、医护人员、患者及家属纷纷献声朗诵，一篇篇精美的文字犹如画卷，用声音渐渐绘制出来，感染着在场的每一个人。

湖南省肿瘤医院温暖上演“朗读者”

“医病更医心，医疗更需要一份温暖的人文色彩。”刘晓红介绍，湖南省肿瘤医院临床心灵关怀部成立十余年来，通过不断的探索，用各种艺术形式来打开患者的心灵之门，为患者心灵不断注入积极的能量，有效地缓解了肿瘤患者因疾病带来的恐惧、焦虑、紧张、担忧等情绪，帮助患者重树信心，积极配合治疗，提高生活质量，同时促进医患关系和谐，形成良好就医环境。

据悉，在提倡医学人文的大背景下，中南大学湘雅医学院在临床医学教育中增设了临床心灵关怀选修课程，让学生们懂得如何与患者进行沟通并建立融洽的医患关系，懂得医学并不只是装在瓶子里的药，更是一种“以心灵温暖心灵的科学”。