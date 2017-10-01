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出现这些症状，可能是癌症的早期信号！

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2017-10-1439健康网
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核心提示：有些癌症没什么症状，猝不及防；有些癌症却能通过身体的异常看出来。这几条症状，是比较可能是癌症症状，但是，这些身体异常却不能作为有癌症的诊断标准。

温馨提示：

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　　有些癌症没什么症状，猝不及防；有些癌症却能通过身体的异常早期发现。如果你出现了以下症状，就要警惕：你可能患上癌症了！


　　癌症的信号

　　1.  长期乏力

　　如果长期困倦，无论怎么调节都换不过来，就得重视了。白血病直肠癌、胃癌都会让你产生休息也无法缓解的乏力和疲倦。

　　2.  体重骤降

　　如果没有通宵、节食等不良习惯，也没在减肥，体重却突然下降，你需要小心食管癌肺癌、胃癌等。

　　3.  身体肿块

　　乳腺癌睾丸癌都会在相应部位出现肿块，一旦身体出现异常，尽快就医。

　　4.  疼痛

　　癌症造成的疼痛和普通疼痛不同，一般是持续性的，而且吃基础止痛药也难以缓解。美国癌症协会研究发现，直肠癌卵巢癌总是造成腰背疼痛，而脑癌则会导致长期头痛。

　　此外，下肢水肿，口腔白斑、痣突然变大变色、排尿量骤增骤减、便血、频繁腹泻、长期发烧常规药物不能降温等都是癌症的可能症状。

　　致癌物大集合

　　高危

　　“抽烟有害健康”人尽皆知，但酒精饮料、槟榔、黄霉素、石棉等等你也要警惕，它们都是已明确有致癌作用的物质。

　　中危

　　1级：常见的有丙烯酰胺（如炸薯条）、高温油炸食品、高温油烟、作息颠倒、无机铅化合物等，在动物实验上已被证实有致癌作用，但人群研究证据还有限。但以防万一，烧烤和油炸食品还是不要多吃，熬夜通宵能免则免。

　　2级：例如蕨菜、氯仿、DDT（一种杀虫剂）、硝基苯、汽油（汽车尾气）、手机辐射（电磁辐射）等。目前动物实验、人群研究都暂时没有有力证据证明它们能致癌。

　　此外，尚不明确的致癌物包括咖啡因、二甲苯、糖精、安定、静电磁场、有机铅化合物等等。

　　低危

　　相关研究中没有充足证据证明其具有致癌性，目前只有「己内酰胺」一种。

　　离开剂量谈毒性都是耍流氓。对于以上各类致癌物，我们无需避如蛇蝎，但不建议长期、大量接触或食用。

直肠癌

咖啡因

常见症状：大便变细形似铅笔 粪柱变形变细

并发症状：腹膜炎 肠梗阻

相关检查：肿瘤标志物检测 糖基抗原CA199

推荐用药：卡培他滨片

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