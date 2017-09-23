“四急”不可忍 不给癌症可趁之机

核心提示：俗话说，“人有三急不能等”。但有时碍于场合，您不得不忍受。比如说，与重要客户谈生意时尿急，遇到自己爱慕已久的情郎时屁急，外出旅游高速路上便急……回头想想，您是否也曾经历过？或许您觉得这是很正常的事情，谁还有个着急的事情？话虽如此，但是对于膀光、肠道、肺这些器官来说，长期忍受这些不必要的“憋屈”，是会跟小孩子一样闹情绪的，严重还有可能导致癌症的发生。

俗话说，“人有三急不能等”。但有时碍于场合，您不得不忍受。比如说，与重要客户谈生意时尿急，遇到自己爱慕已久的情郎时屁急，外出旅游高速路上便急……回头想想，您是否也曾经历过？或许您觉得这是很正常的事情，谁还有个着急的事情？话虽如此，但是对于膀光、肠道、肺这些器官来说，长期忍受这些不必要的“憋屈”，是会跟小孩子一样闹情绪的，严重还有可能导致癌症的发生。

下面，我们就来看看，到底有哪些癌症是“憋”出来的，又该如果消除这些癌症诱因？

有气不发易得肺癌

肺癌是威胁人体健康和生命的最大恶性肿瘤之一，且它的发病率和死亡率增长也最快。预计10年以后，我国将成为世界第一肺癌大国。

据数据显示，肺癌多与吸烟、大气污染、遗传及免疫力等有关。除此之外，经常生闷气也是肺癌的一大诱因。

《不气歌》中写道“倘若生气中他计，气出病来无人替。请来医生把病治，反说气病治非易”。生闷气实际是心理问题，我们可以称之为“心理污染”。经常生气，心情不好的人发生癌症的几率更大，这适合所有的癌症，肺癌也一样。

如何解压疏通你的肺？

1、当心里感到不开心时，最好不要独处，找两三个自己要好的朋友或者家人倾诉，将不快说出来，这样心情会舒畅很多。

2、都说爱笑的的人运气不会差。建议每天，大笑三次，在笑过之后体内正常细胞的活性大大提高。

3、唱歌能增加人体内免疫细胞数量，有助于中老年人对抗癌症。

4、深呼吸，让自己平静下来，这是最常用的方法，也是最管用的。同时，还可以到空旷的地方大喊几声，或者外出旅游。

有便不排易得大肠癌

肠道就好比是人体的“加油站”和“下水道”，如何肠道发生了堵塞，大便长期滞留在里面，其中多种毒素会被肠道反复吸收，通过血液循环到达人体的各个部位，会引起面色晦暗、皮肤粗糙、毛孔扩张、痤疮等。长期如此，肠道中的菌群环境可能会被破坏，从而导致便秘、肛裂、痔疮等一系列肛肠疾病，严重者甚至会引发肠道癌。且相关数据表明，经常便秘的人，患癌的风险要比不便秘的人高出3倍之多。

如何让你的肠道时刻保持通畅？

1、要养成定时排便的习惯，每天早晨起床后或早餐后最容易产生便意，所以在晨起或早餐后排便是最科学的。尽可能做到定时排便，形成自己的排便“生物钟”。

2、饮食均衡，生活中很多人经常受到便秘的困扰，主要是饮食过于精细。平时可以多吃一些粗粮，养成早起空腹饮一杯淡盐水、睡前喝杯酸奶的好习惯。

3、排便姿势很重要，排便时，可在双脚下垫个软垫，促进排便。

有尿不排易得膀胱癌

憋尿这种事好像在生活中是最常见的，像出门在外一时找不到厕所总是要忍一忍的。偶尔一次问题不大，但如果经常憋尿那就会给身体带来影响。憋尿不但损伤膀胱的括约肌，还会使尿液中的有毒物质不能及时排出体外，延长了尿液中致癌物质对膀胱的作用时间，容易诱发膀胱癌。

对于男性而言，正常情况下，男性尿道的下段寄生有细菌，排尿时，这些细菌会被冲刷掉，而经常憋尿易使细菌逆行到尿道，引发前列腺炎。

有憋尿习惯的人，患膀胱癌的可能性要比一般人高出3—5倍。像高速公路收费站的工作人员、导游、司乘人员，都是患尿路感染的高发人群，因此，这类人群更应注意及时排尿。

如何保养你的膀胱，释放能量？

1、养成定时排尿的习惯，如每两小时一次“定时排尿”。时间一到，不管有无尿意都要及时排尿，如果排尿时间不到，即使有尿意也要忍耐一会儿，这样可锻炼膀胱的储尿功能。

2、无论是工作、学习还是开会期间，都应该留个间隙稍做休息。

3、憋了一段时间尿后，除了尽快将膀胱排空外，最好的方法就是再补充大量的水分，强迫自己多小便几次，这对膀胱来说有冲洗的作用，能避免膀胱内细菌的增生。

忍精不射易憋出前列腺炎

对于男性来说，性生活时间是否长久，直接关系到他们的面子和尊严，总想把自己最强悍的一面展现出来。却不知，长期忍精不射对男性健康非常不利。

首先，强忍不射，精液会被迫向后方冲破膀胱内口并进入膀胱，形成“逆行射精”，次数久了会形成条件反射，易造成不育，有些人患不射精症，就是强忍引起的。

其次，长期忍精不射使前列腺、精囊、生殖器官处于充血状态，是患慢性无菌性前列腺炎、精囊炎的重要因素，还可能诱发血精。

最后，忍精不射需要大脑加以控制，长期如此，对控制性兴奋的神经系统会产生抑制作用，易引起性功能紊乱，导致勃起功能障碍等。

如何让性爱更尽兴？

1、性满足并非是用时间来衡量的，譬如通过变换体位、采用慢动作等方法来实现。

2、当身体过于疲劳时，很容易射精。因此，建议调整性生活频次，而不是忍精不射。

3、经常参与体育锻炼，放松心情。

我们总说，能忍则忍。但是有一些“忍”是坚决不可以忍的，像这些“忍受”只会给你的身体带来伤害，久而久之还有可能致癌。因此，适当的调整生活状态，避免让你的身体各个器官受到委屈。