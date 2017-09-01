肺癌能否手术？先让纵隔镜“检查”下

核心提示：对于计划进行外科手术的局部中晚期非小细胞肺癌患者，术前胸部CT和胸部PET如提示有纵隔淋巴结肿大，只是提示有转移之可能。术前最好通过电视纵隔镜进行纵隔淋巴结活检得以进一步证实，特别是胸部CT和PET提示对侧纵隔淋巴结有转移的病例，就更应该进行电视纵隔镜检查。

王先生，在一次体检时意外发现有右下肺有3公分的肿块，后确诊为肺癌。通过核磁共振检查，显示肺癌已经出现多处转移，属于明显的晚期，意味着失去了手术切除肿瘤的机会，这让王先生一家伤心不已，然而再经过纵膈镜电视下纵隔镜淋巴结活检采样后，却发现仅是增生淋巴结，并未有远处转移，属于早期可以手术。

王先生一家经历了从悲痛到喜悦的过程，可也存在疑惑，为什么两种检查结果却表示完全不同呢？在第四届中欧肺癌论坛上，参会的苏州大学附属第一医院胸外科主任马海涛介绍，王先生之前有肺结核病史，胸部CT对于肺癌纵隔淋巴结的敏感性和特异性50%左右，也就是说胸部CT提示纵隔淋巴结有转移，实际上有接近一半是不正确的。





对于计划进行外科手术的局部中晚期非小细胞肺癌患者，术前胸部CT和胸部PET如提示有纵隔淋巴结肿大，只是提示有转移之可能。术前最好通过电视纵隔镜进行纵隔淋巴结活检得以进一步证实，特别是胸部CT和PET提示对侧纵隔淋巴结有转移的病例，就更应该进行电视纵隔镜检查。

纵隔淋巴结是否已有转移是确定肺癌分期的重要依据

据悉，明确肺癌患者的TNM分期，对于确定治疗方案和判断肺癌患者术后有着重要的意义，尤其对于可能手术的肺癌患者，术前明确其纵隔淋巴结有无转移更是至关重要。例如，没有淋巴结转移Ⅰ期（N0）或仅有肺内或肺门Ⅱ期（N1）淋巴结转移者一般可直接手术切除治疗，而同侧（N2）或对侧（N3）纵隔淋巴结转移者则不宜首先采用外科手术治疗。

中山大学附属肿瘤医院胸外科主任张兰军表示，传统的诊断方法(CT、MRI)准确率较低，存在较高的假阳性率和假阴性率。而纵隔镜直接观察病变，并取足够的组织做病理检查，诊断准确率高，可避免不必要的手术和错误的试验化疗。

电视纵隔镜双侧纵隔淋巴结清扫可提高肺癌患者预后

据悉，电视纵隔镜双侧纵隔淋巴结清扫术开始应用于临床，目前中山肿瘤已开展300例。与传统的电视纵隔镜纵隔淋巴结活检术不同的是电视纵隔镜双侧纵隔淋巴结清扫术是淋巴结清扫，要求清扫淋巴结及周围淋巴脂肪结缔组织，因此可以获得精确的纵隔淋巴结分期，从而指导制定合理的治疗方案。

同时，由于电视纵隔镜双侧纵隔淋巴结清扫术可以清扫双侧气管旁淋巴结，比常规肺癌根治术清扫范围更广，因此可能具有治疗意义。已有研究初步表明电视纵隔镜双侧纵隔淋巴结清扫术可以提高预后。

张兰军教授表示，中山大学附属肿瘤医院此次加入到了国际多中心电视纵隔镜双侧纵隔淋巴结清扫临床研究（BML-2）。“此次研究的目的是想告诉大家，哪一些肺癌存在跨纵膈转移，需要进行纵隔镜下淋巴结清扫术，哪一类肺癌患者不需要。”

最后，首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益提醒市民，肺癌是世界范围内发病率和死亡率最高的恶性肿瘤，且呈逐年上升趋势。在我国，由于吸烟和环境污染等问题，肺癌患者日益增多，每年超过80万的新发肺癌患者，死于肺癌的人数也达到70万，在医学界提高肺癌患者治疗水平的同时，市民加强预防意识更为重要。（通讯员：黄金娟、余广彪）