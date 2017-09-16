39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 癌症护理 > 家庭护理 > 正文
综合
问医生

一半以上癌症患者处于虚弱状态

癌症文章排行榜
2017-09-16MedSci网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：虚弱影响保健和健康结局，据统计，一般以上的老年癌症患者处于虚弱或虚弱前期，极易受压力影响，可导致不良健康结局。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

　　越来越多的人认识到虚弱是影响保健和健康结局中最重要的问题之一，而且在接受手术、化疗和放疗的癌症患者中尤为重要。由于癌症再加上癌症的各种疗法不断消耗机体，加大了虚弱的发生率，尤其是老年癌症患者。据估计，超过一半的老年癌症患者处于虚弱或虚弱前期。

　　虚弱并不能简单定义，简言之，虚弱是一种极易受压力影响的状态，可导致不良的健康结局。事实上，虚弱是一个复杂的、多层面的、周期性的生理储备减少的状态，导致患者复原和适应能力下降，并增加对压力的易感性。此外，研究人员已经提出了70多种不同衡量虚弱的方法。研究已经证实虚弱的患者术后并发症、化疗不耐受、疾病进展和死亡的风险增加。

　　虽然亟需界定虚弱的国际标准，但是肿瘤科医生和外科医生的继续努力来确定虚弱并促进多学科的决策将有助于开发更个性化的管理策略并可优化癌症患者的护理。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

健康(枸橼酸他莫昔芬片)

健康(枸橼酸他莫昔芬片)

17家药店在线销售购买

16位用户点评了该药>>

山东健康药业有限公司

【适应症】1.治疗女性复发转移乳腺癌；2.用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗，预防复发。[详情]

适应症】【不良反应】【禁忌症】【注意事项详细说明书>>

提问
更多咨询>>
39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

癌症 虚弱

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 饮食四原则预防糖友低血糖 饮食四原则预防糖友低血糖

低血糖持续时间超过6小时，则会造成脑细胞不可逆转的损伤，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈