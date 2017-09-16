一半以上癌症患者处于虚弱状态

核心提示：虚弱影响保健和健康结局，据统计，一般以上的老年癌症患者处于虚弱或虚弱前期，极易受压力影响，可导致不良健康结局。

越来越多的人认识到虚弱是影响保健和健康结局中最重要的问题之一，而且在接受手术、化疗和放疗的癌症患者中尤为重要。由于癌症再加上癌症的各种疗法不断消耗机体，加大了虚弱的发生率，尤其是老年癌症患者。据估计，超过一半的老年癌症患者处于虚弱或虚弱前期。

虚弱并不能简单定义，简言之，虚弱是一种极易受压力影响的状态，可导致不良的健康结局。事实上，虚弱是一个复杂的、多层面的、周期性的生理储备减少的状态，导致患者复原和适应能力下降，并增加对压力的易感性。此外，研究人员已经提出了70多种不同衡量虚弱的方法。研究已经证实虚弱的患者术后并发症、化疗不耐受、疾病进展和死亡的风险增加。

虽然亟需界定虚弱的国际标准，但是肿瘤科医生和外科医生的继续努力来确定虚弱并促进多学科的决策将有助于开发更个性化的管理策略并可优化癌症患者的护理。