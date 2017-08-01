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警惕！3个吃饭习惯最易得癌

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2017-08-1939健康网
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核心提示：“癌”字有三个“口”，我们可以将其理解为：饮食与癌症二者之间关系密切。饮食与我们的健康息息相关，生活中若不注意养成良好的饮食习惯，就容易“吃出”疾病。如果你存在有以下3个饮食坏习惯，那么你患癌的风险可能会比正常人高。

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　　“癌”字有三个“口”，我们可以将其理解为：饮食与癌症二者之间关系密切。饮食与我们的健康息息相关，生活中若不注意养成良好的饮食习惯，就容易“吃出”疾病。如果你存在有以下3个饮食坏习惯，那么你患癌的风险可能会比正常人高。

胃癌,口腔癌,癌症饮食,预防癌症

警惕！3个吃饭习惯最易得癌

　　警惕！3个吃饭习惯最易得癌

　　1、吃得太烫——易得口腔癌食管癌胃癌

　　吃饭的时候，老一辈的人总喜欢叮嘱后辈要“趁热吃”，可实际上，“趁热吃”可不是一个什么好的习惯。我国胃癌发生率较高，有医学专家认为这与我国国人“趁热吃”的习惯有关，因为吃热饭、喝热茶容易伤害口腔粘膜和食道粘膜，引发炎症，严重的甚至会引发口腔癌、食管癌、胃癌等癌症。因此，吃饭时，我们应改掉“趁热吃”的习惯，菜起锅后，建议等到菜变温了再动筷。

　　2、吃得太省——易得胃癌、肝癌

　　许多人为了省钱，天天吃咸菜咸鱼、腌制品或隔夜菜。在饮食上我们不宣扬铺张浪费，但我们坚持吃得健康！咸菜、咸鱼等腌制品中含有的高盐、高亚硝胺等物质会刺激胃粘膜，增加癌症的发生率。另外，经常吃隔夜菜也会使患癌症的几率大大提高，因为剩饭剩菜容易产生黄曲霉毒素，而这种毒素是公认的一级致癌物。因此，我们在饮食上不能随便乱省，多吃点新鲜的食物。

　　3、吃得太油——易得肠癌乳腺癌

　　经常吃油腻食物不仅会影响消化，加重肠胃负担，若经常如此，肠胃中无法正常代谢的脂肪还可能会转变为致癌物质，诱发癌症。因此，在饮食上我们要强调清淡饮食，少吃薯条、油炸食物，平时烹饪时也要注意用油量。

　　预防癌症，我们除了要改掉以上三个饮食坏习惯外，还可以多摄入一些具有防癌功效的蔬菜，如西兰花、白萝卜、香菇等，通过健康饮食，将癌症“拒之门外”。

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