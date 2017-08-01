卵巢癌化疗要注意哪些方面？

核心提示：卵巢癌化疗要注意什么？卵巢癌化疗护理要注意这些方面。
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卵巢癌化疗要注意什么？化疗是治疗卵巢癌的常用疗法之一，化疗虽然对癌症有治疗作用，但是同时对身体也有一定的伤害。那么在卵巢癌化疗时，要注意做好哪些方面的护理呢？
卵巢癌化疗注意做好这些方面的护理
1.卵巢癌化疗前的准备
用药前充分了解患者的生理和心理状态。向患者说明治疗的目的和意义，有用药期间可能存在的不适及注意事项，以调动患者的积极因素，树立与疾病作斗争的信心和勇气，使患者能够主动配合完成治疗。患者入院后即查血常规、肝肾功能、称体重测腹围，治疗前一天行“水化”疗法，共计输入液体2500～3000ml，输液结束前速尿20mg静推。
2.卵巢癌腹腔化疗中的配合
在化疗当日先静脉输入液体1000～1500ml，并保持静脉输液的通畅。腹腔注射顺铂时，静脉应输入硫代硫酸钠以解除肾脏毒性反应。为了减少患者化疗给药时腹部不适感和腹痛发生，在腹腔穿刺化疗前将所用药物稀释后加温高于体温2℃，穿刺成功后先造成“人工腹水”，即输入液体1000ml，腹腔液体滴速>150滴/min，说明部位正确，若滴速<150滴/min，排除部位不正确外可加压输液，但要密切观察避免变换体位以确保药物均匀分布到肿瘤表面达到治疗效果。
3.卵巢癌腹腔化疗后观察
腹腔化疗后要注意有无腹痛、腹泻等其他不良反应。腹腔内注射抗癌药物后，腹腔局部的药物浓度高于全身其他部位，腹腔给药的血浆药物浓度较低，减轻了化疗的毒副作用，所以腹腔化疗与全身化疗相比，不良反应要轻得多。
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