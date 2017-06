ASCO2017：那些值得期待的抗癌新药

核心提示:近日,在美国召开的2017年美国临床肿瘤学会(American Society of Clinical Oncology)年会上,来自多国的研究人员纷纷报道并交流了他们的最新研究成果,其中最值得关注的就是用于治疗多种类型癌症的新药研发上的进展情况,本文中小编就对此进行了整理,分享给各位!

1、一种新药在治疗多种儿童和成人癌症中表现出了持久性的功效

原文阅读:New drug shows durable efficacy across diverse pediatric and adult cancers

来自纽约市斯隆凯特林癌症纪念中心的研究人员通过研究开发出了首个靶向性、口服且与肿瘤类型无关的疗法,这种癌症疗法能治疗多种类型的癌症,而且与患者的年龄并没有关系;在对17名患不同类型恶性癌症的成年人和儿童的研究中,研究者发现,抗癌药larotrectinib疗法能够使得76%的患者产生反应(50名患者中有38名产生了反应),而且这种反应具有持久性,同时在开始疗法后的12个月里,患者的反应率达到了79%。

Larotrectinib是一种原肌球蛋白受体激酶融合蛋白的选择性抑制剂,而这种融合蛋白则是基因异常发生后的产物,即癌细胞中的TRK基因同其它基因融合后引发的异常表现;据估计,这种异常状况大约发生在0.5%至1%的常见癌症中,但其却在超过90%的特定罕见癌症会出现,比如涎腺癌和婴儿性纤维肉瘤等。

2、药物阿比特龙(Abiraterone,商品名Zytiga)可明显减缓恶性前列腺癌的进展,帮助患者延长寿命

原文阅读:Abiraterone slows advanced prostate cancer, helps patients live longer

来自伊利沙伯医院的研究人员对将近2000名男性进行了一项临床试验,结果发现,将药物阿比特龙添加到标准的疗法体系中来对高风险的恶性前列腺癌患者进行治疗,结果表明患者的相对死亡风险能够降低37%;仅用标准疗法会使得患者的3年生存率达到76%,但结合阿比特龙治疗后这种生存率能够达到83%。

这项研究是首个将阿比特龙作为一线疗法治疗恶性前列腺癌的临床研究;药物阿比特龙不仅能够延长患者的寿命,还能够降低70%的疾病复发率,并且能够降低患者50%的严重骨质并发症的风险,基于当前临床效益的大小,研究人员认为,或许应当改变对新诊断出的前列腺癌患者的早期护理。

药物阿比特龙能够通过靶向作用将其它激素转化为雄激素的关键酶类,来阻断男性机体中睾酮和其它雄激素的产生,进而发挥一定的治疗作用。

3、新型药物能够靶向作用关键癌基因来治疗乳腺癌

原文阅读:Drug helps fight breast tumors tied to 'cancer genes'

来自斯隆凯特林癌症纪念中心的研究人员发现,每天两次奥拉帕尼药片或许就能够帮助恶性乳腺癌患者避免或减缓后期的化疗。药物奥拉帕尼(Lynparza)能够降低大约42%携带和BRCA1及BRCA2基因突变相关的乳腺癌患者癌症进展的机会。

这种药物能够减缓患者癌症进展大约3个月,同时在摄入药物的患者中,五分之三的个体机体中的肿瘤都发生了明显的萎缩;相比传统疗法而言,很明显这种药物具有更好的治疗效率。奥拉帕尼能够通过切断恶性癌细胞生存的途径来发挥作用,这种药物能够抑制名为PARP的特殊酶类,该酶则能帮助细胞进行损伤DNA的修复。

如今药物奥拉帕尼已经获得FDA批准用于治疗BRCA相关的卵巢癌,Robson和其同事就想通过研究来阐明这种药物是否也能够帮助治疗携带特殊遗传突变的乳腺癌患者。研究人员对302名患者进行了研究,这些患者机体的乳腺癌具有一定的转移性,而且所有患者都携带BRCA突变。研究者将研究对象随机分为一天摄入两次奥拉帕尼和接受标准疗法的研究组,所有患者都接受了两轮乳腺癌化疗,激素受体阳性的女性同时接受激素疗法。

4、全球II期临床试验中,药物达沙替尼在治疗儿童慢性髓样白血病表现出巨大潜力

原文阅读:Dasatinib excels in worldwide phase II trial against pediatric CML

2012年,FDA批准药物伊马替尼作为一线疗法来治疗因BCR-ABL基因融合诱发的成人慢性髓样白血病,近日在2017年ASCO上,来自科罗拉多大学癌症中心的研究人员通过进行II期临床试验发现,名为达沙替尼的新一代药物或能够靶向作用BCR-ABL基因融合,从而治疗慢性髓样白血病的儿童患者。在对113名儿童患者进行的研究中,当开始进行达沙替尼疗法后,研究者发现,此前治疗失败或无法忍受伊马替尼疗法的患者中有75%的个体的疾病无进展生存期都达到了48个月;在新诊断的患者中,使用该疗法能够使得90%的患者无进展生存期都达到48个月;慢性髓样白血病在所有儿童白血病中占到了大约5%的比例,每年美国大约有150名患者。

后期研究人员中,研究人员希望评估是否药物达沙替尼和后面所开发的新药能够靶向作用BCR-ABL融合癌基因,从而控制对患者机体的癌症进行控制。

5、两种组合型疗法有望治疗超过一半患者机体中发生的黑色素瘤脑转移

原文阅读:Two combination therapies shrink melanoma brain metastases in more than half of patients

来自美国德州大学MD安德森癌症中心的研究人员通过研究发现,将两种免疫疗法和另外两种靶向性疗法进行联合使用或能明显抑制至少50%黑色素瘤患者机体中所发生的癌症脑转移。在过去6年里,研究人员开发了一系列新药(其中包括免疫疗法和靶向性疗法)来延长转移性黑色素瘤患者的生命;然而研究人员关心的是这些药物是否能够成功抵达患者的大脑来发挥作用。

研究者表示,药物达拉菲尼和曲美替尼组合后在患者的治疗过程中会产生明显的效应,但重要的问题就是如何使得这种组合性疗法的效应更加持久;随后研究人员将这两种药物同其它疗法相结合,这些疗法包括放射和一些能够阻断在癌症脑转移过程中发挥重要作用的药物,将上述疗法组合后或许就能够形成一种潜在强有力的疗法,高剂量的达拉菲尼和曲美替尼同时也能够作为一种改善患者预后的策略。

下一步研究人员将通过更为深入的研究来阐明组合性疗法对黑色素瘤脑转移患者的影响;然而,初期研究结果支持了后期研究人员进行前瞻性临床试验的动力,同时也增强了研究者们不断深入探索的劲头。

6、免疫疗法药物有望治疗转移性的三阴性乳腺癌

原文阅读:Immunotherapy drug effective for metastatic triple negative breast cancer

来自纽约大学朗格尔的波尔马特癌症中心的研究人员通过研究发现,已经被FDA批准的用于治疗其它癌症的免疫疗法药物派姆单抗(Pembrolizumab)能够有效治疗转移性的三阴性乳腺癌患者。研究人员在两组患者中进行了研究分析,其中A组中包括170名患有难治性三阴性乳腺癌的患者(与患者机体PD-L1表达无关);B组中包括52名PD-L1阳性并且接受一线治疗的患者。

研究结果表明,A组:派姆单抗在大约5%患者机体中能够促进肿瘤萎缩程度超过30%,同时还能够使21%的患者病情维持稳定;B组:研究者在大约23%的患者机体中观察到肿瘤会萎缩超过30%,大约17%的患者病情维持了稳定状态。

派姆单抗的商标名为Keytruda,研究结果表明,两组患者每三周使用的可容忍药物剂量为200mg;A组中仅有12%的患者出现了严重的副作用,而B组中有8%的患者出现了副作用;两组患者出现的最常见的副作用为疲惫和恶心;在A组中尽管7名患者因副作用而终止了疗法,但B组中并没有患者因副作用而停止疗法治疗。

7、奥拉帕尼或能作为一种新型疗法来治疗恶性BRCA相关的乳腺癌

原文阅读:Expanding trials of olaparib leads to new treatment options for patients with advanced BRCA-related breast cancer

在2017年ASCO上,来自宾州大学阿博拉姆逊癌症中心的科学家通过研究表示,尽管此前研究结果认为药物奥拉帕尼能够使得恶性乳腺癌患者获益,但如今我们研究发现,相比标准化疗而言,奥拉帕尼或能更好地改善乳腺癌患者无进展生存期。

研究者基于进行的III期临床试验结果首次发现,奥拉帕尼在治疗BRCA相关的恶性乳腺癌上的效益或许明显优于化疗。PRAP酶是健康细胞进行自我修复所需的关键酶类;然而,癌细胞也会利用PRAP来进行DNA的损伤修复,从而促进癌细胞生长并且增加患者的死亡率高。药物奥拉帕尼能够选择性地结合并且抑制PRAP的功能,从而就能够抑制癌细胞对DNA损伤进行修复,尤其是缺失BRCA1或BRCA2功能的癌细胞,而这就能够有效控制肿瘤进展并且促进其发生萎缩。