鼻子痒可能是癌症信号

核心提示：痒是比疼更让人难以忍受的感觉。有时痒能持续几个小时，让人浑身不自在，甚至辗转难眠。当“恼人的痒”频繁造访时，就是在给健康敲警钟了。

“痒”，每个人都经历过，有时它让人笑，有时却让人欲哭无泪。100多年前，美国心理学家斯坦利·霍尔和亚瑟·阿林第一次给“痒”做了定义。痒 可以 分为两种：一种是“高兴的痒”，由对脚底、腋窝等敏感部位刺激产生，伴随着止不住的大笑，父母与婴儿初次建立亲密关系，就是通过这种痒进行的；另一种则是 “恼人的痒”，感觉是有小东西在皮肤上爬过，人们会忍不住通过抓挠来止痒，蚊虫叮咬、皮肤干燥、真菌感染、心脑血管疾病等都会带来这种痒。

有研究指出，痒是比疼更让人难以忍受的感觉。有时痒能持续几个小时，让人浑身不自在，甚至辗转难眠。当“恼人的痒”频繁造访时，就是在给健康敲警钟了。

今年37岁的丁勇（化名）几个月前开始觉得鼻子经常发痒，有时痒得半夜都会从睡梦中醒来。丁勇觉得这种现象很奇怪，但却没有专门为这等“小毛 病”到医院求诊。然而，上周丁勇却突然在办公室晕倒了，送到医院一检查，竟然发现脑袋里长了个肿瘤。而当医生得知丁勇几个月以来鼻子一直发痒而没有求诊 时，万分遗憾地告诉他，鼻子奇痒其实就是脑肿瘤的一个特有的表现。如果能引起重视，就有可能更早地发现脑部肿瘤的存在。

据悉，其实很多恶性肿瘤在发生、发展的过程中，都会伴有皮肤病变。而一些皮肤的异常现象，如瘙痒、红斑、发黑、增厚等甚至会是癌症早期的信号。肿瘤治疗专科医生指出，皮肤症状有时会是内脏恶性肿瘤的一个标记，搞清病因有助于肿瘤的早期诊断。为此，广大市民对于不明原因的皮肤病变千万不要大意，而应及早去医院就诊。

奇痒难耐或是癌症先兆

其实，瘙痒可以说是一种很常见的皮肤现象，但如果出现无原因的广泛长期瘙痒，就可能是提示邻近部位的肿瘤。如鼻孔奇痒，这往往是脑肿瘤的特有表 现；肛门奇痒，有可能是直肠、乙状结肠癌的表现。有调查发现，皮肤奇痒与内脏恶性肿瘤有着密切的关系。它可能是肿瘤细胞产生组织胺、蛋白内分解酶等生物活 性物质刺激皮肤感觉神经末梢所引起的一种表现症状，是癌症的一个先兆。

前苏联学者夏波耶夫调查发现，患有直肠肿瘤的病人中，有50%可因肿瘤引起皮肤瘙痒；患生殖器肿瘤的病人中，有25%的人可因肿瘤引起生殖器附近的皮肤奇痒；在15个肿瘤患者中，有3个人的痒出现在肿瘤发生的前几个月，有1人的皮肤痒出现在肿瘤发现的前4年。据资料统计，各种白血病、肺癌、食道癌等都有泛发性的皮肤瘙痒或奇痒。而全身皮肤奇痒难忍往往是何杰金氏病、白血病、骨髓瘤和许多癌症共有的症状。

水疱是皮肤科疾病的常见临床表现，但也可能是某些恶性肿瘤的征兆。研究表明，约12%的癌症患者出现带状疱疹样皮损，患者年龄越大，发生率越高，以淋巴系统恶性肿瘤最为多见。食管癌、胃癌、肠癌、肺癌、前列腺癌等也会伴有带状疱疹性皮损。如果腋后、骶部、臀部和前臂外侧出现红斑、丘疱疹、小水疱或成群分布的风团及严重疼痛的疱疹样皮炎等症状，都要小心恶性肿瘤的“突袭”。