39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 癌症种类 > 其他癌症 > 正文
综合
问医生

口腔溃疡长期难愈 须谨防口腔癌发生

癌症文章排行榜
2017-04-08新浪中医
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：口腔癌是唇癌、舌癌、牙龈癌、软硬腭癌、颌骨癌、口底癌等一系列癌症的总称，口腔癌是一种长假的恶性肿瘤，那么口腔癌发病时都有哪些症状呢？

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

　　如果不注意保护自己的身体，人体的每个部位都有患癌的风险。癌症一直以来都是威胁人类健康的重大疾病，多年来，因癌而死亡的人数不断上升，一个是患者不知道在生活中做好预防；再一个就是很多患病征兆没有注意到。口腔癌是唇癌、舌癌、牙龈癌、软硬腭癌、颌骨癌、口底癌等一系列癌症的总称，口腔癌是一种长假的恶性肿瘤，那么口腔癌发病时都有哪些症状呢？

口腔癌,口腔溃疡,癌症,口腔出血,淋巴结肿大

口腔溃疡长期难愈 须谨防口腔癌发生

　　口腔溃疡长期难愈 须谨防口腔癌发生

　　1、溃疡不愈

　　口腔溃疡是比较常见的病状，病程一般不超过两个星期。如果发生烧灼感、疼痛等症状迁延不愈超过两周仍不见好转者，则应格外警惕。因为口腔癌常表现为溃疡的形式，四周边缘隆起，中央凹凸不平，并有坏死组织覆盖，疼痛明显。

　　另外正常口腔黏膜为粉红色，如果口腔内突然出现黏膜红斑、水肿和颗粒状肉芽等，则意味着黏膜表皮细胞发生了变化。尤其是白斑，它是被认为口腔癌的癌前病变。

　　2、牙齿症状

　　突然出现牙齿松动、脱落，咀嚼食物时牙齿咬合不良，有假牙者自觉假牙不适，口腔与咽部麻木、疼痛，经一般对症治疗不见好转者，需警惕口腔癌。

　　3、口腔不明出血

　　出血是口腔癌一大危险信号。因为生长在口腔内的肿瘤稍微碰触就会流血。肿瘤还可能侵犯张闭口肌肉和下颌关节，导致开闭口运动受限，造成张闭口困难。

　　口腔癌经常会向附近的颈部淋巴结转移。有时原发病灶很小，甚至症状还不明显，但颈部淋巴结却出现了转移的癌细胞。因此，颈部淋巴结如突然肿大，需检查口腔。

　　4、淋巴结肿大

　　口腔癌经常会向附近的颈部淋巴结转移。有时原发病灶很小，甚至症状还不明显，但颈部淋巴结却出现了转移的癌细胞。因此，颈部淋巴结如突然肿大，需检查口腔。

　　以上为大家介绍的是口腔癌发病时的一些常见症状，希望能够为大家带来帮助。以上的症状并不是说只要出现就表明得了口腔癌，只是说如果症状长期以来都很明显的话，就有患癌的风险，希望大家能够注意，及时的进行治疗。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。
肿瘤的真相与误区 肿瘤的真相与误区”微信号开通！

别再为真真假假的癌症信息所困扰，用手机扫一扫或通过公众平台搜索“肿瘤的真相与误区”并关注，每天一条专业实用的防癌抗癌资讯，还有专家答疑哦！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

口腔癌 口腔溃疡 癌症 口腔出血 淋巴结肿大

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

结肠癌预防结肠癌预防
女人私处保养女人私处保养
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 广州正规医院都有男科吗？包皮长了点 广州正规医院都有男科吗？包皮长了点

包皮长了点是属于男科病范畴，所以很多患者会问到：广州正…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈