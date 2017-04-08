核心提示：口腔癌是唇癌、舌癌、牙龈癌、软硬腭癌、颌骨癌、口底癌等一系列癌症的总称，口腔癌是一种长假的恶性肿瘤，那么口腔癌发病时都有哪些症状呢？

如果不注意保护自己的身体，人体的每个部位都有患癌的风险。癌症一直以来都是威胁人类健康的重大疾病，多年来，因癌而死亡的人数不断上升，一个是患者不知道在生活中做好预防；再一个就是很多患病征兆没有注意到。口腔癌是唇癌、舌癌、牙龈癌、软硬腭癌、颌骨癌、口底癌等一系列癌症的总称，口腔癌是一种长假的恶性肿瘤，那么口腔癌发病时都有哪些症状呢？

口腔溃疡长期难愈 须谨防口腔癌发生



口腔溃疡长期难愈 须谨防口腔癌发生

1、溃疡不愈

口腔溃疡是比较常见的病状，病程一般不超过两个星期。如果发生烧灼感、疼痛等症状迁延不愈超过两周仍不见好转者，则应格外警惕。因为口腔癌常表现为溃疡的形式，四周边缘隆起，中央凹凸不平，并有坏死组织覆盖，疼痛明显。

另外正常口腔黏膜为粉红色，如果口腔内突然出现黏膜红斑、水肿和颗粒状肉芽等，则意味着黏膜表皮细胞发生了变化。尤其是白斑，它是被认为口腔癌的癌前病变。

2、牙齿症状

突然出现牙齿松动、脱落，咀嚼食物时牙齿咬合不良，有假牙者自觉假牙不适，口腔与咽部麻木、疼痛，经一般对症治疗不见好转者，需警惕口腔癌。

3、口腔不明出血

出血是口腔癌一大危险信号。因为生长在口腔内的肿瘤稍微碰触就会流血。肿瘤还可能侵犯张闭口肌肉和下颌关节，导致开闭口运动受限，造成张闭口困难。

口腔癌经常会向附近的颈部淋巴结转移。有时原发病灶很小，甚至症状还不明显，但颈部淋巴结却出现了转移的癌细胞。因此，颈部淋巴结如突然肿大，需检查口腔。

4、淋巴结肿大

口腔癌经常会向附近的颈部淋巴结转移。有时原发病灶很小，甚至症状还不明显，但颈部淋巴结却出现了转移的癌细胞。因此，颈部淋巴结如突然肿大，需检查口腔。

以上为大家介绍的是口腔癌发病时的一些常见症状，希望能够为大家带来帮助。以上的症状并不是说只要出现就表明得了口腔癌，只是说如果症状长期以来都很明显的话，就有患癌的风险，希望大家能够注意，及时的进行治疗。