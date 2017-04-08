白萝卜和它炖，抗癌降三高！

核心提示：白萝卜能提高人体免疫力、抗癌，还能提供给人体所必须的维生素。那么白萝卜怎样吃效果更好呢？

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从古代开始，就有这样的说法，“萝卜上市，郎中下市”。可见白萝卜从古到今都被人们推崇是一种具有保健功效的食品。

白萝卜能提高人体免疫力、抗癌，还能提供给人体所必须的维生素。那么白萝卜怎样吃效果更好呢？

今天送给大家一道不用油的红烧菜：红烧香菇白萝卜。不用油的红烧菜，是不是心里在想，没有油的红烧菜能吃吗？看完这篇文章你就恍然大悟了。

白萝卜和它一起炖，抗癌、降三高，防感冒

材料：白萝卜1根、香菇10朵、红烧酱油1汤匙、盐半汤匙、白糖少许。

做法：

1、把干香菇，先把它泡发，前期多换几次清水把香菇伞盖里的泥沙洗净。

2、白萝卜洗净去皮切成滚刀块儿待用，块儿可大可小。

3、把白萝卜块儿和泡好的香菇连同泡香菇的水一同倒进电饭煲内胆，也可以用普通的煮锅。（注意：泡香菇的水不要丢弃，它含有很多营养物质，也有香菇的香气。）

4、添加适量盐，不宜过多；再加少许白糖，白糖用来提鲜提味儿，不宜过多，以不会吃出甜味为宜。

5、最后加入一汤匙红烧酱油。没有红烧酱油的话可以用生抽和老抽代替。

6、拌匀后，把所有食材放进煮锅置于火上炖熟即可。

功效

白萝卜抗癌、降三高

1.抗癌

白萝卜含木质素，木质素可提高巨噬细胞吞噬细菌、异物和坏死细胞的功能，从而加强人体的免疫能力，起到抗癌作用。

2降血压

白萝卜可以扩张血管、降低血压，提高身体好胆固醇的含量。

3.降血脂

白萝卜膳食纤维、钙、磷、铁、钾、维生素C和叶酸的含量较高。白萝卜可软化血管、降低血脂。

4.降低血糖

白萝卜能降低血糖，有助于降低糖尿病病人的风险，还能降低胆固醇。

5.预防感冒

白萝卜含有大量的有机硫磺化合物，这种化合物有强大的杀菌力，对于由感冒引起的发炎和咳嗽很有疗效的。

香菇提高免疫力、抗癌

1、降脂降压

香菇具有降血脂，降血压的功效，香菇中含有的香菇素能够溶解胆固醇，起到降血脂的作用，而香菇中酪氨酸、氧化酶，嘌呤以及一些核酸物质可以起到降压的作用，也可以预防动脉粥样硬化、肝硬化等疾病。

2、延缓衰老

香菇中的水提取物对体内过氧化氢有清除作用，也能清除体内的自由基，常食用香菇，能起到延缓衰老的功效。

3、提高免疫力

香菇中的多糖可促进T淋巴细胞的产生，提高其活性，加强机体免疫力；还有治疗慢性肝炎的功效。香菇也是补充维生素D的食物，长食用它，可以促进钙的吸收，预防佝偻病的发生。

4、预防皮肤炎症

香菇中有丰富的维生素B群，维生素B1，B2等B族元素对于改善溢脂性皮炎等有很大的帮助，食用香菇对于预防皮肤炎症和粘膜有一定的功效。

5、抗癌抗肿瘤

香菇菌盖部分含有核糖核酸，这些物质进入人体后，会有具有抗癌作用的干扰素产生，具有抗癌防癌功效，香菇中的β-葡糖糖苷酶，有着明显加强机体抗癌的功效。

6、营养价值

每一百克香菇中含水分92.7g，蛋白质2.7g，脂肪0.7g，膳食纤维2.1g，碳水化合物2g等，除此之外，香菇中还含有丰富的微量元素、维生素D、维生素E及多种氨基酸，成年人每天吃25g鲜香菇就能满足一天的维生素需求，而每天100到200g干香菇就能保持营养均衡。公众号中医养生最新最专业的养生知识，因此，在西方国家，香菇又有“植物肉”的称号。

白萝卜和香菇一起炖，可以抗癌、降三高、预防感冒等作用。

白萝卜不仅便宜，而且保健功效强。收好送给大家的这个食疗方，然后做给家里人吃，抗癌、降三高、预防感冒，好的不得了！让全家人安安稳稳度过整个冬季。