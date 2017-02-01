癌症已成中国严重疾病负担 筛查基因可以提早发现癌症到底靠谱吗？

核心提示：基因检测为健康人提供癌症风险预警到底靠谱吗？听听国内顶尖级肺癌专家、广东省人民医院副院长、中国临床肿瘤学会理事长吴一龙教授怎么说！

今天（2017年2月4日）是第16个“世界癌症日”，中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC）发布《以药物创新应对癌症的挑战》报告。报告揭示了全球及我国目前严峻的癌症形势和沉重的疾病负担，以及加强药物创新、提升药品可及性对延长患者生存期、提高患者生活质量、减轻社会疾病负担的多重积极意义。

本文指导专家：广东省人民医院副院长、中国临床肿瘤学会理事长吴一龙教授

每年281万例死亡，癌症已成中国严重疾病负担

2015年中国癌症统计数据显示，中国新发癌症病例达429万例，占全球新发病例的20%，死亡281万例。中国所有癌症的5年生存期在2015年预估为36.9% 。癌症防治已成为我国一项重要的公共卫生问题，给患者家庭和社会医疗体系带来沉重负担。其中结直肠癌和食管癌在中国城市地区的人均就诊负担最重，大约为1万美金。

随着人口特别是老龄化人口的增加，中国面对来自癌症的挑战越来越严峻。通过癌症综合干预、筛查和早诊早治来减轻癌症疾病负担、治愈或大幅度延长患者生存期、提升患者生量，是现阶段中国在癌症防控领域的首要任务。

基因检测为健康人提供癌症风险预警 靠谱吗？

有数据显示，美国过去20年癌症死亡率大幅度降低，近15%的人都知道“基因检测”这项服务，目前每年有四五百万人通过基因检测并进行预防性手术，比如美国影星安吉丽娜·朱莉。而在我国，基因检测还是一个新兴行业。

自从看了安吉丽娜·朱莉切乳防癌的新闻后，很多人开始关注基因检测。甚至有些号称“一滴血可以检测肿瘤”的机构开始借势宣传。对此，国内顶尖级肺癌专家、广东省人民医院副院长、中国临床肿瘤学会理事长吴一龙教授指出：“直至今天，我非常反对为健康人提供癌症风险预警的基因检测。首先，我们知道风险预测必须要经过大量科学验证来证实；第二这种检测特别是危险因素预估只是一个概率，而这个概率被测算出来，可能效果还没看到，但是已经对被检测人造成了心理威胁，进而会导致更多问题出现；第三它的价格不菲。但是有一些基因检测我是支持的，比如像出生缺陷的基因检测，有些胎儿会患有非常明确的遗传性疾病，这些遗传性疾病通过基因检测可以确诊，一旦确诊就能及时进行干预；还有用于肿瘤诊断的基因检测也是非常必要的。”

他进一步指出，目前针对肿瘤患者的基因检测指导临床治疗，这是现在和未来的肿瘤治疗趋势。“进入医学时代，我们根据基因的改变类型制定治疗策略，这在乳腺癌和肺癌治疗中效果非常明显。比如肺癌中有八个癌基因，并且目前已经可以找到相对应的药物进行治疗。如果不检测就回到几十年前用一个方法来治疗所有的病，这是不可取的。”他如是说。