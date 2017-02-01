核心提示：有媒体报道，槟榔属于一级致癌物。一级致癌物究竟是什么概念？致癌物如何分级？

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

有媒体报道，槟榔属于一级致癌物。一级致癌物究竟是什么概念？致癌物如何分级？

记者采访了中国医学科学院肿瘤医院防癌体检中心主任李槐。她认为，致癌物严格地说只是致癌的外部因素。保持健康生活方式，才能远离癌症。

食物为何会致癌

食物本身含不含有致癌物？以槟榔为例，有研究者认为，槟榔本身是食物，吃槟榔的人也只有7%—8%的人患口腔癌。而有人认为槟榔中含有一种生物碱，会导致口腔黏膜纤维化，口腔白斑，导致癌前病变，发生癌症的可能性增大。

李槐认为，食物致癌多是人为因素造成，出现致癌物多是通过以下几种途径：

食物保存不当发生霉变。食物在保存一定时期以上，过了保质期的食物，容易发霉，产生一级致癌物黄曲霉毒素，它能导致肝癌，这在临床上已经获得证明。粮食储存不当，也会发生霉变。

烹饪食物方法不当。食物的熏制、烧烤、腌制不当，烤焦或者烤煳的食物，都会产生亚硝酸盐。

农药残留。在农作物的种植过程中，过量使用农药和杀虫剂，如果不能有效降解，超过限量标准，长期食用的话，会增加致癌的风险。

不适当地使用食物添加剂。法定的食品添加剂，按规定的剂量使用，安全性有保证。如果超剂量、越范围使用，也会有致癌的风险。

致癌物怎样分级

致癌物是按对人的致癌危险性来分级，究竟包括哪些物质？

李槐说，致癌物只是致癌的外部因素，这些外因大致可以分为化学致癌物、物理致癌物、生物致癌物和食物致癌物。致癌物按照对人类和哺乳动物致癌作用的不同，可分为确证致癌物、怀疑致癌物和潜在致癌物。

李槐介绍，国际癌症研究机构已有资料报告的878种化学物，主要包括：

第一级致癌物：在一级致癌物中，天然物质及其加工产物占5种，包括黄曲霉毒素、环孢素A、烟草和烟气、槟榔及酒精性饮料。

第二级A类：如氯霉素、甲醛、多氯联苯、丁二烯、硫酸二甲酯、环氧氯丙烷、苯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、柴油引擎废气等，对人类为很可能致癌物，对动物则为确定致癌物。

第二级B类：如黄樟素、四氯化碳、电磁波、汽油引擎废气、干洗业等，对人类为有可能致癌物，对动物很可能也是致癌物。

第三级致癌物：咖啡因、食用色素等，目前尚无足够的依据以判断该物质是否为人类致癌物。

李槐提醒，不要迷信某些抗癌或防癌食物，癌症的成因是多种因素造成的，不能简单地归结一种致癌物，或是期待通过食用某种或某几种食物预防癌症的发生。她建议，食物多样，营养均衡，戒烟限酒，适当锻炼，保持良好心态，才不会给癌症备好“铺路石”。

【链 接】

常见化学致癌物来源

世界卫生组织所属国际癌症研究机构自1971年开始，将各国有关化学致癌物资料汇编成书，并对已进行致癌研究的化学物分为四级。

第一级，对人致癌性证据充分。确证人类致癌物的要求是：有设计严格、方法可靠、能排除混杂因素的流行病学调查；有剂量反应关系；另有调查资料验证，或动物实验支持。

常见的一级致癌物包括：黄曲霉毒素、亚硝胺、二（口恶）英、尼古丁、苯并芘、亚硝酸钠等。分别来源是：

黄曲霉毒素：烂花生、花生油、玉米、大米、棉籽中最为常见。亚硝胺：来自腐烂的粮食、蔬菜、鱼肉、蛋奶。二（口恶）英：来自焦油、沥青、塑料燃烧。尼古丁：来自烟草。苯并芘：来自烧烤、煎炸食物。亚硝酸钠：来自工业盐、刚腌的腌菜。